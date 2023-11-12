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23:03, 12 ноября 2023Россия

Пермяки попытались похитить лифт из жилого дома

Жители Перми попытались украсть лифт из подъезда жилого дома

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Перми неизвестные решили украсть лифт из подъезда жилого дома. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин пытаются разобрать лифт. Им удалось частично демонтировать его и погрузить несколько конструкций в машину, однако покинуть место преступления пермяки не успели. Что именно они хотели сделать с лифтом, пока неизвестно.

Ранее житель города Балей Забайкальского края украл ограду с могилы участника спецоперации и поставил ее на могиле знакомой. Перед этим мужчина получил заказ от вдовы военного на установку нового металлического ограждения на могилу и демонтажа старой оградки.

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      Марина Совина
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