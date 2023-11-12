Пермяки попытались похитить лифт из жилого дома

Жители Перми попытались украсть лифт из подъезда жилого дома

В Перми неизвестные решили украсть лифт из подъезда жилого дома. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин пытаются разобрать лифт. Им удалось частично демонтировать его и погрузить несколько конструкций в машину, однако покинуть место преступления пермяки не успели. Что именно они хотели сделать с лифтом, пока неизвестно.

Ранее житель города Балей Забайкальского края украл ограду с могилы участника спецоперации и поставил ее на могиле знакомой. Перед этим мужчина получил заказ от вдовы военного на установку нового металлического ограждения на могилу и демонтажа старой оградки.