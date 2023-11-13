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11:31, 13 ноября 2023Ценности

Анна Седокова снялась в платье с имитацией голого тела

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в необычном наряде на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость предстала в длинном обтягивающем платье темного цвета с имитацией голого тела. На упомянутом изделии в полный рост было изображена женская обнаженная фигура. Помимо этого, звезда надела черные босоножки на высокой платформе.

Кроме того, Седокова распустила длинные светлые волосы, уложенные в локоны. Вдобавок она нанесла макияж в нейтральных тонах, дополнив образ солнцезащитными очками.

Ранее в ноябре Анна Седокова в откровенном наряде станцевала на камеру. Знаменитость поделилась роликом, на котором она примерила белые спортивные штаны и кремовый бюстгальтер с треугольными чашками.

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      Екатерина Ештокина
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