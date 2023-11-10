Анна Седокова в откровенном наряде станцевала на камеру

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась роликом, на котором она танцевала в белых спортивных штанах и кремовом бюстгальтере с треугольными чашками. При этом последний частично обнажал грудь звезды. На размещенных кадрах видно, что тело знаменитости выглядит подтянутым.

Помимо этого, Седокова распустила длинные волосы, завитые в легкие локоны. «Новость дня. Сегодня премьера клипа», — подписала она пост, который набрал более 13 тысяч лайков.

Ранее в ноябре Седокова в нижнем белье ответила на критику фигуры после похудения. В описании к публикации звезда рассказала, что целый месяц провела на необитаемом острове.