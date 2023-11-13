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16:45, 13 ноября 2023Экономика

Крупный производитель шин решил уволить тысячи сотрудников

Немецкий производитель шин Continental анонсировал массовые сокращения

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Немецкая Continental анонсировала массовые сокращения персонала. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Крупный производитель шин решил уволить несколько тысяч работников ради реструктуризации автомобильного бизнеса и сокращения расходов. Точное число рабочих мест, которые подвергнутся «глобальным изменениям», не называют. В компании ждут, что оно будет четырехзначным.

Согласно плану руководства, компании предстоит урезать траты на 400 миллионов евро в год уже к началу 2025 года. Для этого Continental намерена не только сократить часть персонала, но и упразднить отдел «Умной мобильности» (smart mobility), чтобы в сегменте осталось лишь пять подразделений: «Архитектура и сетевые технологии», «Автономная мобильность», «Безопасность и движение», «Программное обеспечение и централизованные технологии», а также «Опыт работы с пользователями».

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«Эти меры важны для повышения конкурентоспособности автомобильного сектора. Упрощение структур и сокращение функций имеет важное значение для нашего успешного будущего и повышения эффективности», — заявил член исполнительного совета Continental и глава автомобильного подразделения Филипп фон Хиршхайдт.

Сейчас в компании работает порядка 200 тысяч человек, почти половина из них заняты производством автомобильных компонентов. Остальные сотрудники занимаются выпуском шин и продукции на заказ для других предприятий.

Ранее один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира — датская компания A.P. Moller-Maersk — отчитался о снижении выручки в третьем квартале почти в два раза, до 12,1 миллиарда долларов. Чтобы справиться с серьезным падением прибыли и подготовиться к уменьшению спроса на морские перевозки, Maersk приняла решение об увольнении почти 10 процентов сотрудников (10 тысяч человек). Сокращение персонала позволит компании сэкономить 600 миллионов долларов.

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      Вячеслав Агапов
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