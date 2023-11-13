Белгородский губернатор опроверг данные о попытке ДРГ прорваться в регион

Гладков опроверг данные о попытке прорыва диверсантов в Белгородскую область

Информация о том, что на территорию Белгородской области пыталась прорваться группа украинских диверсантов, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания областного правительства, его трансляция ведется на странице губернатора во «ВКонтакте».

Так Гладков отреагировал на информацию о том, что украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Белгородской области. Сообщалось, что группа из восьми диверсантов пыталась проникнуть на территорию России на УАЗе с буквой Z — диверсанты хотели выдать себя за российских солдат, но были вычислены и ликвидированы у границы близ Шебекино.

Губернатор назвал эту информацию фейковой и во время совещания уточнил у местных властей, было ли утром неспокойно на границе. На такой вопрос они ответили отрицательно.

Двумя днями ранее, 11 ноября, сообщалось, что украинская ДРГ безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Диверсанты пришли со стороны села Землянки Харьковской области, чтобы их не заметили беспилотники.