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08:58, 13 ноября 2023Россия

Беспилотник с советской противотанковой миной уничтожили в российском регионе

Shot: беспилотник с противотанковой миной уничтожили в Белгородской области

Фото: РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат, несущий на себе советскую противотанковую мину, уничтожили в Белгородской области 12 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, беспилотник посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), его ликвидировали на окраине села в Волоконовском районе около пяти часов вечера. На дроне обнаружили советскую противотанковую мину ТМ-62, взрывное устройство нейтрализовали.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над селом Ближнее в Белгородском районе был сбит беспилотник самолетного типа.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Варвара Родикова
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