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12:59, 12 ноября 2023Россия

Губернатор сообщил о сработавшей над Белгородской областью ПВО

Белгородский губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник над селом Ближнее
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сбит беспилотник самолетного типа над селом ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы уточняют информацию.

Ранее утром 12 ноября Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. В министерстве не уточняли, над каким именно населенным пунктом был перехвачен БПЛА. Говорил ли Гладков о той же атаке — неизвестно.

Вечером 11 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Повреждения были зафиксированы в одном частном домовладении — были выбиты окна, посечены кровля и забор, а также повреждена линия электропередачи. Никто из местных жителей не пострадал.

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      Сергей Истомин
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