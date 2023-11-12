Губернатор сообщил о сработавшей над Белгородской областью ПВО

Белгородский губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник над селом Ближнее

Над Белгородским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сбит беспилотник самолетного типа над селом ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы уточняют информацию.

Ранее утром 12 ноября Минобороны сообщило, что ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. В министерстве не уточняли, над каким именно населенным пунктом был перехвачен БПЛА. Говорил ли Гладков о той же атаке — неизвестно.

Вечером 11 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Повреждения были зафиксированы в одном частном домовладении — были выбиты окна, посечены кровля и забор, а также повреждена линия электропередачи. Никто из местных жителей не пострадал.