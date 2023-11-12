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06:55, 12 ноября 2023Россия

Российские силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Leah Millis / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 ноября, уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули российские военные.

25 сентября сообщалось, что над Белгородской областью силы ПВО сбили семь беспилотников. Дежурные средства ПВО уничтожили дроны самолетного типа. 13 августа украинский дрон врезался в жилой дом в Белгороде.

Оружие России
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      Марина Совина
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