Российские силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 ноября, уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули российские военные.

25 сентября сообщалось, что над Белгородской областью силы ПВО сбили семь беспилотников. Дежурные средства ПВО уничтожили дроны самолетного типа. 13 августа украинский дрон врезался в жилой дом в Белгороде.