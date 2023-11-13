Британского политконсультанта не пустили в Грузию

Глава ЕНД Хабеишвили: британского политконсультанта Маллету не пустили в Грузию

Британского политического консультанта Бена Маллета не пустили в Грузию. Об этом сообщил председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили, передает РИА Новости.

По его словам, Маллету, которого в стране ждали члены политической партии «Единое национальное движение», не разрешили въезд грузинские пограничники. «Нашего консультанта, гражданина Великобритании не пропускают на границу. Мы ожидаем объяснений», — указал Хабеишвили добавив, что британский политконсультант был в Грузии неделю назад.

В Грузии, уточнил Хабеишвили, Маллет должен был помочь оппозиционным силам одержать победу над действующим правительством. Он также подчеркнул, что «Единое национальное движение» продолжит звать иностранных консультантов для подготовки к выборам в 2024 году.

В сентябре служба госбезопасности Грузии заявила об угрозе подготовки Евромайдана в стране. В частности, СГБ выявила группу лиц, связанных с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Утверждается, что в нее входят связанный с Саакашвили бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, занимающий пост заместителя главы военной разведки Украины, а также экс-начальник охраны Саакашвили Михаил Батурин и командир действующего на Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

В ответ на угрозы оппозиционной партии «Единое национальное движение» премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии не допустят в стране никаких беспорядков.