Reuters: две крупные больницы в Газе закрылись из-за охоты Израиля на ХАМАС

Две крупные больницы в Газе закрылись для приема новых пациентов из-за охоты Израиля на членов радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

Медицинский персонал рассказал, что больницы на севере палестинского анклава блокированы израильскими силами и едва могут оказать помощь находящимся внутри. По словам сотрудников, из-за постоянных бомбардировок, нехватки топлива и лекарств может погибнуть большое число людей.

Израиль заявляет, что преследует боевиков ХАМАС в этом районе и больницы следует эвакуировать. По данным ЦАХАЛ, группировка разместила командные центры под больницами и рядом с ними и ему необходимо добраться до них, чтобы освободить около 200 заложников, которых боевики захватили в Израиле во время нападения чуть более месяца назад. ХАМАС отрицает использование больниц таким образом.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что в ходе ожесточенных боев с палестинскими силами израильские военные были остановлены в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что число скончавшихся пациентов больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, оставшейся без электричества и водоснабжения, значительно увеличилось. По его словам, ВОЗ удалось связаться с медицинским персоналом. Гебреисус отметил, что ситуация в больнице сложилась тяжелая и опасная.