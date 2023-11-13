В Анкаре допустили переговоры Эрдогана с Путиным по Газе

Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по ситуации в секторе Газа

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вскоре может провести переговоры по ситуации в секторе Газа с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Как уточнили в Анкаре, Эрдоган с 13 ноября возобновит «телефонную дипломатию» с мировыми лидерами по палестино-израильскому конфликту. В администрации допустили организацию контактов Эрдогана с Путиным.

«Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером ситуацию в регионе. Конечно же, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях», — назвала турецкая сторона темы возможной беседы.

Ранее Эрдоган назвал атаки Израиля на сектор Газа открытой резней и варварством. По его словам, действия Израиля уже давно перестали быть самообороной.

Путин заявил, что Москва может принять участие в урегулировании палестино-израильского конфликта. По мнению политика, у России налажены особые контакты с обеими сторонами противостояния.