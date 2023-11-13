Маск предрек гражданскую войну в Европе

Илон Маск: Европа движется к гражданской войне

Американский предприниматель Илон Маск предрек начало гражданской войны в Европе. Соответствующая запись появилась в его аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — написал Маск.

Подобным образом он отреагировал на опубликованное видео, где британские полицейские участвуют в стычках с мигрантами. Также Маск обратил внимание на комментарий одного из пользователей, заявившего, что «коррумпированные чиновники в ЕС заслужили хаос, которого хотели».

Ранее Маск назвал интересным материал издания The Washington Post о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток».