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17:29, 13 ноября 2023Мир

Маск предрек гражданскую войну в Европе

Илон Маск: Европа движется к гражданской войне

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск предрек начало гражданской войны в Европе. Соответствующая запись появилась в его аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — написал Маск.

Подобным образом он отреагировал на опубликованное видео, где британские полицейские участвуют в стычках с мигрантами. Также Маск обратил внимание на комментарий одного из пользователей, заявившего, что «коррумпированные чиновники в ЕС заслужили хаос, которого хотели».

Ранее Маск назвал интересным материал издания The Washington Post о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток».

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      Максим Габриелян
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