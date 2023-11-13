Названо условие дефицита газа в Европе

Аналитик Юшков назвал холодный февраль худшим для ЕС газовым сценарием

Предстоящий отопительный сезон Европейского союза (ЕС) прежде всего будет зависеть от температуры воздуха, убежден ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причину возможной нехватки газа в Евросоюзе.

«Европейцы запасли очень много газа. Чуть ли не под 100 процентов заполнены подземные хранилища. Подготовка к зиме у них хорошая, учитывая то, что прошлая зима была очень-очень теплая. Поэтому большие остатки газа в подземных хранилищах с прошлого отопительного сезона позволили им довольно безболезненно подготовиться к новому сезону», — рассказал Юшков.

Какая температура будет в ЕС, на всю зиму никто спрогнозировать не может. Поэтому остается только рассматривать варианты Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Теплая зима станет фактором снижения цен на газ

По словам аналитика, если будет такая же теплая зима, как в прошлом году, это позволит ценам на газ снизиться.

«Но я думаю, что это произойдет уже в начале 2024 года. Потому что первую половину зимы все будут насторожено следить за температурой. Когда же станет понятно, что газа в подземных хранилищах остается много, тогда цены пойдут вниз», — объяснил специалист.

При этом Юшков напомнил, что даже осенью, когда закончился сезон кондиционирования, а отопительный еще не начался, цены на газ в Евросоюзе все равно пошли вверх. Поэтому даже в условиях теплой зимы цены вполне могут оставаться высокими, добавил он.

Холодная зима создаст напряженную ситуацию с газом в Европе

«Если же зима будет холодная, то для европейцев это будет очень напряженно. С одной стороны, газа в подземных водохранилищах много. С другой стороны, у них нет гарантирующего поставщика, которым раньше была Россия», — сообщил аналитик.

Помимо этого, появился новый фактор, которого не было в прошлую зиму, — это конкуренция с Азией Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Если будет холодная зима, то, скорее всего, она будет холодной на всем Северном полушарии. Соответственно, и в Европе, и в Азии. В прошлом году Китай сидел на коронавирусных ограничениях, поэтому фактически не конкурировал с Европой за импорт СПГ. В этом году ситуация иная: Китай восстанавливает свою экономику, и газа ему требуется все больше и больше. Поэтому если будут морозы в Северном полушарии, то мы увидим конкуренцию между европейскими и азиатскими рынками. Это будет фактором роста цены», — сказал он.

Аналитик назвал холодный февраль худшим для ЕС газовым сценарием

Самым же страшным для европейцев сценарием, по мнению Юшкова, будет стандартная зима с заморозками в феврале или марте.

«Потому что газа в подземных хранилищах будет уже мало, извлекать его ежесуточно удастся мало, потому что произойдет падение давления, и весь спрос придется покрывать за счет текущего импорта», — предупредил эксперт.

В целом можно сказать, что физически у европейцев газа хватит. Вопрос лишь в том, сколько он будет стоить Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

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