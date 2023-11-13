Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:21, 13 ноября 2023Мир

ХАМАС заявил о готовности освободить до 70 израильских заложников

ХАМАС заявил о готовности освободить до 70 заложников в обмен на перемирие

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Представитель боевого крыла ХАМАС заявил, что группировка готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что палестинская радикальная группировка планировала провести вторую волну атаки на Израиль, вторгнуться в глубь страны и взять еще больше заложников.

Помимо этого, президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно по делу». В Чечне высказались о награждениях сына Кадырова после избиения Журавеля

      Израильские военные захватили парламент Газы

      Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны

      Сотрудники Госдепа призвали Белый дом пересмотреть подход к конфликту в Израиле

      Байден обсудит с Си Цзиньпином конфликт на Украине

      Появилось видео с эвакуированными из Газы россиянами в аэропорту

      Безбилетник разбил турникет в московском метро и попал на видео

      В США высказались о поставках России оружия из Китая

      ХАМАС заявил о готовности освободить до 70 израильских заложников

      Залужный заявил о тяжелом положении ВСУ на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости