ХАМАС заявил о готовности освободить до 70 израильских заложников

ХАМАС заявил о готовности освободить до 70 заложников в обмен на перемирие

Представитель боевого крыла ХАМАС заявил, что группировка готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что палестинская радикальная группировка планировала провести вторую волну атаки на Израиль, вторгнуться в глубь страны и взять еще больше заложников.

Помимо этого, президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено.