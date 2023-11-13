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08:45, 13 ноября 2023Мир

Стало известно о планах ХАМАС взять еще больше заложников

WP: боевики ХАМАС планировали вторую волну атаки на Израиль

Фото: Ammar Awad / Reuters

Палестинская радикальная группировка ХАМАС планировала провести вторую волну атаки на Израиль, вторгнуться в глубь страны и взять еще больше заложников. Об этом пишет газета The Washigton Post (WP).

По данным издания, многие боевики имели с собой записки с планами вторжения в глубь израильской территории и призывами захватить как можно больше заложников, запас продовольствия воды и боеприпасов на несколько дней, а также наручники. Как указали источники WP в спецслужбах четырех стран, лидеры ХАМАС могли планировать еще одну атаку на Израиль.

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Глеб Бажуткин
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