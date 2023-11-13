КНДР обвинила Командование ООН в провокации войны

МИД КНДР: Командование ООН провоцирует вторую корейскую войну

Деятельность Командования ООН ведет к созданию практических условий для провокации второй корейской войны, заявил Институт разоружения и мира МИД КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

Как уточнили в Северной Корее, во вторник, 14 ноября, США и их сателлиты проведут переговоры глав военных ведомств членов Командования ООН. В КНДР уточнили, что США намерены захватить весь Корейский полуостров. «Они уже приступили к созданию практических условий для провокации второй корейской войны», — обвинил МИД США.

«Незаконное и агрессивное Командование ООН немедленно должно быть распущено», — подчеркнули дипломаты.

Командование ООН — это структура, которая следит за выполнением условий перемирия, заключенного по итогам Корейской войны.

Ранее МИД КНДР заявил, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.