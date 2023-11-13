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16:44, 13 ноября 2023Наука и техника

Определены признаки следов межзвездных объектов на Луне

Research Notes of the AAS: межзвездные объекты образовали кратеры на Луне

Изображение: NASA / Caltech-JPL / MIT / SRS / phys.org

Ученые Йельского университета определили критерии поиска лунных кратеров, образовавшихся от удара межзвездных объектов (ISO). Ими с высокой вероятностью являются молодые небольшие кратеры с высоким объемом расплава вблизи экватора Луны. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Notes of the AAS.

Большинство кратеров на поверхности планетарных тел Солнечной системы возникли в период сильной бомбардировки около четырех миллиардов лет назад. Таким образом, поскольку около 95 процентов лунных кратеров образовались в течение первого миллиарда лет существования Луны, то более молодые кратеры с большей вероятностью могут являться следами ISO.

Поскольку ISO обладают высокими скоростями, среди молодых кратеров интерес представляют те, что имеют диаметр 300 метров с высоким объемом расплава. Кроме того, эти кратеры должны находиться ближе к экватору. В целом выбор кратеров, соответствующих всем этим признакам (возраст, размер, объем плавления и широта), для дальнейшего исследования повышает вероятность обнаружения следов ISO в 100 раз.

Однако авторы отмечают, что большое количество лунных кратеров-кандидатов, скорее всего, не являются результатом ударов ISO, а возникли из-за падения тел Солнечной системы.

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      Александр Еникеев
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