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05:02, 13 ноября 2023Культура

РКН захотел привлечь Моргенштерна к ответственности за пост

РКН захотел привлечь Моргенштерна к ответственности за пост о «хороших новостях»
Алишер Моргенштерн

Алишер Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) хочет привлечь рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) к ответственности за пост о «хороших новостях», который музыкант опубликовал в Telegram-канале. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин, пишет ТАСС.

Сторона защиты обратилась к ведомству с просьбой «больше не наказывать Моргенштерна», отметил он. Юрист добавил, что РКН обратил внимание на отсутствие плашки иностранного агента в публикации от 1 июля. Он усмотрел в посте признаки административного правонарушения, относящегося к правилам деятельности иностранного агента.

«Отличное чувство юмора сотрудников Роскомнадзора, потому что Алишера они привлекают к ответственности за публикацию "Ребята, у меня очень хорошие новости"», — добавил адвокат.

В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

В мае 2022 года Минюст России признал Моргенштерна иноагентом. В ноябре 2023 года артист признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну.

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      Марина Совина
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