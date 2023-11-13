На Украине оценили риски распространения гепатита А

Замглавы Минздрава Украины Кузин: гепатит А распространяется довольно быстро

Гепатит А быстро распространяется и угрожает здоровью большинства украинцев. Риск массового заболевания оценил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины и по совместительству главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью «РБК-Украина».

«Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико… У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета», — сообщил замглавы минздрава.

Кузин объяснил, что для получения иммунитета к вирусу необходимо переболеть им или вакцинироваться. Он отметил, что вакцина против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.

Ранее в Винницкой области Украины объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки гепатита А. В регионе ужесточаются противоэпидемические меры. На рынках ограничили продажу товаров домашнего производства, усилена дезинфекция общественного транспорта.