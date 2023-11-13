Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 13 ноября 2023Бывший СССР

На Украине вынесли приговор бывшему депутату Рады Киве

Суд во Львове заочно приговорил экс-депутата рады Илью Киву к 14 годам колонии

Фото: Стрингер / РИА Новости

Суд на Украине заочно приговорил бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Киву признали виновным, в частности, в призывах к насильственной смене власти, государственной измене и публичном использовании коммунистической символики.

Уточняется, что приговор, который вынесли бывшему депутату, может быть оспорен в течение 30 дней со дня его оглашения в Львовском апелляционном суде.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Киве обвинения в пропаганде войны и призывах к свержению конституционного строя. По данным ведомства, он создавал из украинской власти образ врага.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Литва может лишить гражданства знаменитую балерину. Что она сказала о Путине и боевых действиях на Украине?

      Премьер-министр Польши подал в отставку после парламентских выборов

      Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

      Премьер Грузии выразил сожаление из-за высказывания президента о Си Цзиньпине

      Цены на российскую нефть резко упали

      Курс доллара упал ниже 92 рублей

      Названа неожиданная опасность отопления в квартире

      Малышева высмеяла жалующихся на последствия коронавируса людей

      58-летняя Ирина Безрукова снялась без макияжа

      Французы пустили деньги для защиты от мигрантов на пылесосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости