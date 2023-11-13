На Украине вынесли приговор бывшему депутату Рады Киве

Суд во Львове заочно приговорил экс-депутата рады Илью Киву к 14 годам колонии

Суд на Украине заочно приговорил бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Киву признали виновным, в частности, в призывах к насильственной смене власти, государственной измене и публичном использовании коммунистической символики.

Уточняется, что приговор, который вынесли бывшему депутату, может быть оспорен в течение 30 дней со дня его оглашения в Львовском апелляционном суде.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило Киве обвинения в пропаганде войны и призывах к свержению конституционного строя. По данным ведомства, он создавал из украинской власти образ врага.