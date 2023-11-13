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16:44, 13 ноября 2023Россия

Один из корпусов МГУ закрыли из-за вспышки кори

Shot: один из корпусов МГУ имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Один из корпусов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, инфекцию выявили у студента первого курса с факультета мировой политики, остальных учащихся продолжают обследовать. Как утверждает Shot, на карантин закрыли первый учебный корпус, который находится на улице Ленинские Горы. Всего там располагается 11 факультетов.

Пока всех студентов перевели на дистанционное обучение. В самом вузе ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Москве пришлось закрыть на карантин часть научно-исследовательского института (НИИ) имени Склифосовского из-за мужчины, который выпил 30 таблеток парацетамола. У россиянина началось отравление, при этом температуру ему удалось снизить. Вызванные для консультации инфекционист и дерматолог пришли к выводу, что пациент заразился корью, из-за которой и держалась высокая температура.

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      Анна Щербакова
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