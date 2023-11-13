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16:12, 13 ноября 2023Россия

Петербургскому школьнику наложили девять швов на голову после прохождения квеста

В Петербурге 11-летнему школьнику наложили девять швов после прохождения квеста

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 11-летнему школьнику наложили девять швов на голову после прохождения квеста на дне рождении у подруги. Об этом «Фонтанке» рассказала мать пострадавшего.

Женщина пояснила, что 12 ноября ее сын отправился на день рождения к знакомой. На празднике из взрослых были только родители именинницы.

Петербурженка отметила, что вскоре ей позвонили и заявили о травме сына. «Говорили, что он якобы ударился. А ребенок говорит, что сотрудник квеста ударил его в район виска. И у него потекла кровь», — поделилась мать.

По ее данным, к месту проведения квеста вызвали скорую помощь. Мать пострадавшего подчеркнула, что организаторы квеста не предупреждали о каких-либо ударах во время игры. Несовершеннолетнему жителю Северной столицы наложили девять швов на рану. Кроме того, у него сохранился отек и опух один глаз, отметила женщина.

Она намерена написать заявление в полицию. По сведениям «Фонтанки» мероприятие проходило по адресу: 17-я линия Васильевского острова, 54, корпус 4. Администраторы квеста отказались комментировать случившееся.

Ранее сообщалось, что в Москве девятиклассник получил травмы на квесте. Отец юноши решил отвести его в больницу, где врачи диагностировали у школьника ушиб грудной клетки. Сам подросток подчеркнул, что во время мероприятия он неоднократно ударялся головой, так как его толкали ведущие.

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      Анна Щербакова
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