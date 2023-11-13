Появилось видео с эвакуированными из Газы россиянами в аэропорту
«МЧС России» / Telegram
Борт с эвакуированными из сектора Газа 70 россиянами приземлился в московском аэропорту Домодедово, граждан встретили сотрудники МЧС. Появилось видео события, его разместили в Telegram-канале российского ведомства.
«На месте развернут межведомственный оперативный штаб для необходимой помощи людям с участием МЧС России и МИД России», — указано в сообщении. Уточняется, что прибывших россиян разместят в пунктах временного пребывания, для них организуют питание и подготовят теплые вещи. Детям пообещали уделить особое внимание.
Сотрудники МЧС продолжают работать в Египте с людьми, пересекшими КПП «Рафах», гражданам РФ помогают оформить необходимые документы, оказывают медпомощь и психологическую поддержку, им предоставлено питание и вода.
Ранее заместитель главы МЧС РФ Алексей Серко заявил о планах ежедневно вывозить россиян из Газы. Он выразил надежду, что все граждане вернутся на родину в течение недели.