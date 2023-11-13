Президент Польши поручил Моравецкому сформировать новое правительство

Президент Польши Дуда поручил Моравецкому сформировать новый кабмин

Польский президент Анджей Дуда выдал Матеушу Моравецкому (партия «Право и справедливость») мандат на формирование нового правительства страны. Об этом сообщает телеканал Polsat.

«После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства Матеушу Моравецкому», — цитируют журналисты слова политика.

По словам Дуды, он решил «продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство».

При этом наблюдатели отмечают, что, скорее всего, Матеушу Моравецкому не удастся стать премьером, так как у него нет ни большинства в сейме, ни партнера по коалиции.

13 ноября сообщалось, что премьер-министр Польши Моравецкий подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов.

Уточнялось, что Анджей Дуда уже сегодня наделит Моравецкого полномочиями для формирования нового правительства, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не имеет парламентского большинства и не может самостоятельно сформировать его.

10 ноября сообщалось, что три оппозиционные объединения Польши «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и намерены сформировать правительство.