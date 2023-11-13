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15:52, 13 ноября 2023Экономика

Россияне начали активно скупать валенки

В России онлайн-продажи валенок выросли на 43 процента

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России за первые девять месяцев 2023 года онлайн-продажи валенок выросли на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу государственной системы маркировки «Честный знак».

Объем производства валенок в стране в III квартале 2023 года вырос на 20 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года (302 тысячи пар против 249 тысяч). За девять месяцев 2023 года в России было произведено более 670 тысяч пар валенок. При этом с июля по сентябрь объем производства валенок вырос почти на 62 процента по сравнении со маем-июнем 2023 года.

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Больше всего валенок в 2023 году произвели в Ярославской, Нижегородской области и Татарстане. В этом году 86 процентов реализаций пришлось на розничные каналы. Отмечается рост онлайн-продаж — за девять месяцев 2023 года они выросли на 43 процента, рассказала руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий Анна Петрушина.

Сезонный рост спроса на валенки не привел к увеличению средневзвешенных цен, они даже незначительно снизились. Во II квартале 2023 года валенки стоили в среднем за 1,36 тысячи рублей, в III квартале — 1,33 тысячи рублей.

Ранее россиянам перечислили минусы покупок одежды на распродажах. По словам эксперта по маркетплейсам Юлии Некрасовой, в это время легко купить вещь не своего размера, а также приобрести вышедшие из моды модели.

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      Мария Черкасова
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