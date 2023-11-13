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14:41, 13 ноября 2023Культура

SHAMAN отреагировал на обращение процитировавшей его Пугачевой

SHAMAN назвал процитировавшую его слова Пугачеву своей поклонницей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на пост певицы Аллы Пугачевой в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором она обратилась к критикам и процитировала артиста. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!» — сказал Дронов.

Ранее Алла Пугачева назвала критиков «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Она призвала их не тратить силы на попытки уничтожить или обесценить ее жизнь.

Певица также вспомнила слова SHAMAN. «Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: "Вы еще обо мне услышите!" Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала она.

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      Варвара Кошечкина
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