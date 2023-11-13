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22:51, 13 ноября 2023Мир

Словакия предложила Украине помощь при разминировании

Бланар: Словакия профинансирует для ВСУ производство 2 машин для разминирования

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия предложила в рамках гуманитарной помощи профинансировать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) производство двух машин для разминирования. Об этом заявил глава МИД страны Юрай Бланар после встречи с коллегами из государств Евросоюза в Брюсселе, передает ТАСС.

«Наши военные имеют большой опыт в этом вопросе, мы можем передать им его. Возможно, вы уже знаете, что Словакия собирается профинансировать производство для Украины двух систем для разминирования "Божена-4", которые в начале 2024 года уже могли бы работать в Херсонской области», — сказал Бланар.

Министр подчеркнул, что Словакия готова помочь ВСУ подготовиться к зиме, но отказывается поставлять оружие из запасов собственной армии.

Ранее новое правительство Словакии заблокировало выделение Украине помощи на 40,3 миллиона евро. Премьер-министр страны Роберт Фицо указал, что, согласно европейским правилам, решение об отправке вооружений является добровольным.

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