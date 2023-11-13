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21:55, 13 ноября 2023Мир

США начали крупнейшее расследование по экспорту российской нефти в обход санкций

Минфин США расследует дело о нарушении 100 судами санкций против нефти из России

Фото: Staff / Reuters

Министерство финансов США выслало компаниям по управлению судами уведомления для получения от них информации о 100 судах, которые подозреваются в перевозке российской нефти в обход западных санкций. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник, ознакомившийся с документами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC; подразделение Минфина США) отправило уведомления компаниям в 30 странах, это дело является крупнейшим шагом с момента введения ценового лимита на экспорт нефти из России, направленного на сокращение нефтяных доходов страны в ответ на начало спецоперации на Украине. При этом в американском министерстве отказались подтвердить информацию о старте расследования.

В декабре 2022 года страны G7, Евросоюза и Австралия ввели ограничение на морской экспорт российской нефти — до 60 долларов за баррель. Однако, как отмечает агентство, рост цен на нефть в 2023 году показывает, что большая часть энергоресурсов из России торговалась сверх лимита в нарушение санкций.

Изучивший документы источник сообщил, что отдельные западные суда, которые теперь находятся под следствием, принимали участие в перевозке российской нефти из порта Козьмино, другие загружались в порту Приморск в Финском заливе. Среди компаний, получивших запрос на информацию, по предварительной информации, значится фирма Beks Shipping, базирующаяся в Турции.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскрыл содержание 12-го пакета антироссийских санкций, над которым завершает работу Евросоюз. В числе ограничений значатся меры по ужесточению потолка цен на нефть из России.

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