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21:25, 13 ноября 2023Мир

В Израиле предрекли конец ХАМАС к 2024 году

Советник премьера Израиля Фальк: ХАМАС перестанет существовать к 2024 году
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

К 2024 году палестинское движение ХАМАС перестанет существовать. Об этом заявил советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк, сообщает Daily Mail.

«ХАМАС было создано в 1987 году и прекратит существование к 2024 году», — указал он.

По его словам, после демилитаризации и «дерадикализации» сектора Газа анклав будет восстановлен при содействии международного сообщества.

9 ноября стало известно, что Биньямин Нетаньяху отверг предложение о пятидневном прекращении огня. Предложение поступило до начала израильской наземной операции в секторе Газа, указали СМИ. Уточняется, что изначальное соглашение предусматривало «освобождение детей, женщин, пожилых и больных людей из числа заложников в обмен на пятидневное прекращение огня».

Помимо этого, президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено.

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