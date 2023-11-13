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13:59, 13 ноября 2023Моя страна

В Магнитогорске заработал аэропорт

В Магнитогорске заработал аэропорт после полугодового закрытия на реконструкцию

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Аэропорт Магнитогорска возобновил работу после полугодового закрытия на реконструкцию. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Известно, что воздушная гавань уже принимает рейсы. «Это большое событие для Магнитогорска и всей Челябинской области. Строители провели реконструкцию полосы за пять месяцев — для таких объектов сроки рекордные», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Отмечается, что работы по реконструкции аэропорта еще не закончены и продолжатся в 2024 году. По планам будет реконструирована взлетно-посадочная полоса и рулежная дорожка, расширятся стоянки на перроне, появится специальная площадка для обработки самолетов и здание аварийных служб. Кроме того, начнется строительство нового пассажирского терминала.

В октябре в зеленой зоне возле здания нового аэровокзала Южно-Сахалинска высадили вишневые деревья. Всего сотрудники авиагавани разместили на прилегающей территории 55 саженцев, их привезли из московского питомника.

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      Карина Черных
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