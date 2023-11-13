В Магнитогорске заработал аэропорт после полугодового закрытия на реконструкцию

Аэропорт Магнитогорска возобновил работу после полугодового закрытия на реконструкцию. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Известно, что воздушная гавань уже принимает рейсы. «Это большое событие для Магнитогорска и всей Челябинской области. Строители провели реконструкцию полосы за пять месяцев — для таких объектов сроки рекордные», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Отмечается, что работы по реконструкции аэропорта еще не закончены и продолжатся в 2024 году. По планам будет реконструирована взлетно-посадочная полоса и рулежная дорожка, расширятся стоянки на перроне, появится специальная площадка для обработки самолетов и здание аварийных служб. Кроме того, начнется строительство нового пассажирского терминала.

В октябре в зеленой зоне возле здания нового аэровокзала Южно-Сахалинска высадили вишневые деревья. Всего сотрудники авиагавани разместили на прилегающей территории 55 саженцев, их привезли из московского питомника.