В Магнитогорске заработал аэропорт
Аэропорт Магнитогорска возобновил работу после полугодового закрытия на реконструкцию. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».
Известно, что воздушная гавань уже принимает рейсы. «Это большое событие для Магнитогорска и всей Челябинской области. Строители провели реконструкцию полосы за пять месяцев — для таких объектов сроки рекордные», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.
Отмечается, что работы по реконструкции аэропорта еще не закончены и продолжатся в 2024 году. По планам будет реконструирована взлетно-посадочная полоса и рулежная дорожка, расширятся стоянки на перроне, появится специальная площадка для обработки самолетов и здание аварийных служб. Кроме того, начнется строительство нового пассажирского терминала.
В октябре в зеленой зоне возле здания нового аэровокзала Южно-Сахалинска высадили вишневые деревья. Всего сотрудники авиагавани разместили на прилегающей территории 55 саженцев, их привезли из московского питомника.