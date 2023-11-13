Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:15, 13 ноября 2023Экономика

В России появятся правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

Банк России предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

Фото: Unsplash

Банк России предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отметили в ЦБ, повышение доступности финуслуг «зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений», поэтому для онлайн-продаж должны появиться правила, подразумевающие обязанность финансовых организаций полностью раскрывать информацию об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках.

«Для того чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения», — говорится в сообщении Центробанка. Комментарии и предложения к опубликованным им рекомендациям по этому вопросу регулятор будет принимать до 31 января 2024 года.

Закон, разрешающий россиянам получать кредиты в рублях и открывать счета без личного присутствия после проведения идентификации, вступил в силу с 1 сентября 2022 года. Сейчас законодательством урегулированы лишь отдельные вопросы дистанционного взаимодействия банков с потребителями, из-за чего имеется потенциал для различного рода «недобросовестного поведения», поясняется в материалах ЦБ.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Владимира Соловьева хотели подорвать за поддержку СВО. Как готовилось покушение на журналиста?

      В Литве объяснили потребность в танках

      Иностранные заказчики заинтересовались российским Су-57

      Цыганова сравнила командира спецназа «Ахмат» с пророком и вспомнила о Пригожине

      Врач предупредила о неочевидной опасности подергивания мышц

      Назван срок завершения строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей

      Известный российский блогер рассказал о запое после удаления YouTube-канала

      Роднина высмеяла Гран-при России по фигурному катанию

      В России оценили устойчивость курса рубля

      Энн Хэтэуэй снялась в откровенных нарядах для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости