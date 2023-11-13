В России появятся правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

Банк России предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

Банк России предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отметили в ЦБ, повышение доступности финуслуг «зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений», поэтому для онлайн-продаж должны появиться правила, подразумевающие обязанность финансовых организаций полностью раскрывать информацию об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках.

«Для того чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения», — говорится в сообщении Центробанка. Комментарии и предложения к опубликованным им рекомендациям по этому вопросу регулятор будет принимать до 31 января 2024 года.

Закон, разрешающий россиянам получать кредиты в рублях и открывать счета без личного присутствия после проведения идентификации, вступил в силу с 1 сентября 2022 года. Сейчас законодательством урегулированы лишь отдельные вопросы дистанционного взаимодействия банков с потребителями, из-за чего имеется потенциал для различного рода «недобросовестного поведения», поясняется в материалах ЦБ.