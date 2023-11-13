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18:37, 13 ноября 2023Экономика

В России выросли биржевые цены на дизель и бензин

В России увеличились биржевые цены на два вида дизтоплива и бензин

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В понедельник, 13 ноября, стоимость летнего дизельного топлива выросла на 1,34 процента, до 59 621 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

При этом цена на межсезонное дизельное топливо увеличилась на 1,25 процента, до 58 642 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 1,04 процента, до 50 910 рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 1,16 процента, до 53 065 рублей.

Зимнее дизельное топливо, напротив, подешевело. Цены снизились на 1,01 процента, до 70 571 рубля за тонну. Сразу на 5,39 процента упал в стоимости топочный мазут, до 18 121 рубля за тонну.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести регулирование цен на мазут в северных регионах. Такое поручение он дал в октябре, перед началом отопительного сезона.

В сентябре из-за удорожания топлива из страны запретили вывозить бензин и дизель. Ограничение коснулось бензина товарных групп и дизтоплива. Введенные меры будут способствовать насыщению внутреннего рынка, пояснили в правительстве.

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      Лилиана Набиуллина
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