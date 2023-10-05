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10:35, 5 октября 2023Экономика

Путин потребовал ограничить цены на один вид топлива

Путин: необходимо ввести регулирование цен на мазут для отопительного сезона

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России задумались об ограничении цен перед началом отопительного сезона. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент страны Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По итогам совещания с членами правительства Путин распорядился софинансировать расходы Мурманской области и других арктических регионов страны на подготовку отопительного сезона, а также рассмотреть возможность введения регулирования цен на мазут, который используется для котельных, печей и систем парового отопления. Отчета от профильных ведомству ждут до 15 октября 2023-го и до 1 февраля 2024 года.

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Из-за роста цен на топливо 21 сентября в России запретили вывозить бензин и дизель. Под запрет попали бензины товарных групп и дизтопливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. В правительстве уточнили, что подобные ограничения помогут насытить российский рынок топлива и удовлетворить спрос населения.

После решения властей временно ограничить вывоз топлива за рубеж объемы поставок российского дизеля за рубеж сократились на 57 процентов, заявили аналитики компании Vortexa. Помимо временного запрета властей на вывоз топлива на динамику также оказало влияние проведение плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), уточнили эксперты.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что главная мера, которую власти приняли для исправления ситуации на внутреннем рынке, — запрет на вывоз бензина и дизеля из страны. С момента введения ограничений запасы нефтепродуктов увеличились на 430 тысяч тонн, а снижение биржевых цен составило от 16 до 20 процентов. Руководство нефтяных компаний и профильные ведомства «привержены тому, что рынок балансируется и обеспечивается необходимыми объемами, что стабилизировалась ситуация на бирже и в оптовом звене», добавил он.

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    Вячеслав Агапов
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