LD: обстановка на Западе и Ближнем Востоке способствует победе России

Конфликт Израиля и ХАМАС, а также усталость Запада от Украины способствует победе России в специальной военной операции (СВО), сообщил La Dépêche (LD) специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

«Это правда, что в нынешнем контексте мы, похоже, являемся частью смены парадигмы, — отметил Гримо-Потте. — Несколько факторов позволяют предположить, что мы движемся к выгодному для россиян результату».

Одним из факторов является то, что конфликт между Израилем и ХАМАС отвлек внимание западных СМИ от Украины. «Мы больше не говорим об Украине, и это позволяет России продолжать военные действия», — приводит издание слова экс-министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Кроме того, LD напомнила о разговоре премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами, в ходе которого она призналась, что многие западные страны устали от конфликта на Украине.

Гримо-Потте добавил, что возможное переизбрание на пост президента США Дональда Трампа также благоприятно обернется для России, тем более что намерение нынешнего президента Джо Байдена продолжать увеличивать объем финансирование Украине является для американцев «щекотливой темой». «С самого начала время было на стороне [президента России] Владимира Путина», — заключил специалист.