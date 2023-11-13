Жители одной страны рекордно загрязнили свои города после праздника

Воздух в трех индийских городах рекордно загрязнился после праздника Дивали

Три индийских города оказались в десятке рейтинга населенных пунктов с самым грязным воздухом в мире после празднования Дивали. Об этом сообщает Reuters.

Праздник также называется «фестивалем огней». В этот день многие жители страны запускали фейерверки и петарды. Из-за этого на следующий день в воздухе некоторых городов стоял дым.

Столица страны Нью-Дели заняла первое место в рейтинге. Показатель индекса качества воздуха (AQI) в городе оказался равен 407, что относит его к категории «опасных». Столица Индии традиционно присутствует в списке городов с самым грязным воздухом и часто лидирует в нем. На этот раз в рейтинге также оказались финансовая столица страны Мумбаи (шестое место в рейтинге) и Калькутта (седьмое место).

Индекс качества воздуха в Мумбаи составил 157, в Калькутте — 154. Уровень AQI в 400-500 опасен для здоровых людей, а также для имеющих различные заболевания. Воздух с индексом 150-200 вызывает дискомфорт у людей с заболеваниями легких, сердца, а также с астмой.

В Нью-Дели 23 октября были зафиксированы максимальные показатели содержания в воздухе загрязняющих веществ в мире (346). Экологи заявляли, что меры властей по очищению воздуха не приносят плодов.