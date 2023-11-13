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15:56, 13 ноября 2023Россия

Жительница Подмосковья отказалась отпускать мужа в гости и ударила себя ножом

Shot: в Пущине женщина отказалась отпускать мужа в гости и ранила себя ножом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Пущине 38-летняя женщина отказалась отпускать мужа в гости и ранила себя ножом. Об этом сообщил Shot в Telegram.

35-летний супруг пострадавшей собирался на прогулку с сыном и по пути планировал зайти к другу, чтобы выпить. Это не понравилось женщине, и она начала угрожать, что навредит себе. Как утверждает мужчина, после того, как он не пустил жену на балкон, та взяла на кухне нож и трижды ударила себя в живот.

Осознав произошедшее, россиянка попросила у мужа прощения. В свою очередь, мужчина вызвал полицию и скорую помощь. По данным канала, женщину госпитализировали с колото-резанной раной брюшной полости. Ее состояние не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге жительница Невского района попала в реанимацию с ножевым ранением живота и обвинила в произошедшем кота.

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      Константин Лысяков
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