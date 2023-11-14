42-летняя актриса снялась в бикини и ответила на слухи о пластике

Американская актриса и продюсер Миган Гуд снялась в купальнике и ответила на слухи о пластике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя звезда позировала в море в бикини с принтом в виде кожи рептилии желто-коричневого цвета, которое подчеркивало ее фигуру. Так, она надела топ с треугольными чашками и завязками на шее и трусы V-образной формы с заниженной талией.

При этом пользователи сети в комментариях заподозрили знаменитость в бразильской подтяжке ягодиц. В свою очередь, артистка заявила, что ее внешний вид — результат спортивных тренировок.

Ранее в ноябре блогерша и приверженка идей бодипозитива Брианна (фамилия неизвестна) с никнеймом @briannas_day показала естественный внешний вид на фото в откровенном наряде. Девушка предстала перед камерой на фоне украшенной гирляндой ели в красном нижнем белье. Комплект состоял из бюстгальтера на косточках и V-образных трусов с заниженной талией.