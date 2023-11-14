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18:53, 14 ноября 2023Силовые структуры

Арестованной за многомиллиардный обман клиента блогерше Битмаме продлили арест

Суд продлил до 15 декабря арест блогерше Битмаме, обвиняемой в обмане клиента

Фото: @bitmama888

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил меру пресечения в отношении 28-летней Валерии Федякиной, наиболее известной как Битмама, на один месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Блогерша пробудет в СИЗО до 15 декабря.

Об аресте Федякиной стало известно 24 сентября. В отношении нее было возбуждено уголовное дело после того, как она взяла почти семь миллиардов рублей у знакомого для заработка на криптообменниках, пообещав вернуть деньги с небольшим процентом. Спустя время мужчина стал сомневаться в возможности такого заработка и обратился в органы.

Ранее следователи также заподозрили Битмаму в финансировании Вооруженных сил Украины.

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      Олеся Мицкевич
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