Бывший дом певицы Адель решили продать

В США выставили на продажу бывший съемный дом певицы Адель

В Нашвилле (штат Теннесси) в США на продажу выставили дом, который ранее снимала британская певица Адель. Об этом сообщает Mansion Global.

Адель — не единственная звезда, с которой связан особняк. Его также снимал британский певец Эд Ширан, на территории особняка проходили съемки сериала «Нэшвилл», а также выступали известные музыканты.

Стоимость дома — 13,5 миллиона долларов. Он вмещает шесть спален, большой зал с каменными колоннами и богато украшенными арками. В особянке также есть кухня открытой планировки, терасса и винный погреб на три тысячи бутылок с прилегающим к нему дегустационным залом.

Издание также сообщило о продаже двух других домов, связанных с шоу-бизнесом. Один из них расположен в Атланте (штат Джорджия), в нем проходили съемки боевика «Расплата» с Беном Аффлеком и Джоном Литгоу в главных ролях.

Здание собираются продать за 15 миллионов долларов. В доме расположены пять спален, кухня с кварцевыми столешницами с подсветкой, а также зал с симулятором гольфа. Отмечается, что в здании есть прозрачные стены и стеклянный лифт. На территории усадьбы находятся зона для игры в гольф, бар, тир, а также гаражи с климат-контролем.

Третий объект также расположен в Атланте. Он был построен для американского актера Тайлера Перри, в 2011 году признанного самым богатым мужчиной в сфере массовых развлечений по версии Forbes. В 2018 году звезда продала здание нынешнему владельцу 2,19 миллиона долларов. В доме также проходили съемки, в том числе картины «Дневник безумной черной женщины».

Усадьбу хотят продать за четыре миллиона долларов. В доме есть шесть спален, двухэтажный большой зал с огромным камином и окнами в пол, комната для занятий музыкой, двухэтажный кабинет с винтовой лестницей, комната с домашним кинотеатром и тренажерный зал.

Ранее Лос-Анджелесе на продажу выставили дом, квартиру в котором во время съемок сериала «Друзья» снимала американская кинозвезда Дженнифер Энистон.