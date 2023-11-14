Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 14 ноября 2023Россия

Детей мигрантов проверят на знание русского языка в школах

Министр просвещения Кравцов заявил о проверке детей мигрантов на знание русского

Фото: РИА Новости

Детей мигрантов проверят на знание русского языка, а по результатам диагностики могут назначить дополнительные часы для его изучения. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках парламентских слушаний в Совфеде, пишет «Интерфакс».

По его словам, Минпросвещения уже подготовило необходимые диагностические материалы, они размещены на сайте ведомства. «Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются — это и адаптация, и социальные вопросы», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала ввести для детей мигрантов языковой тест перед поступлением в детские сады и школы. По ее словам, их важно знакомить с российской системой ценностей и традициями, а также помогать преодолевать обособленность от русскоговорящих детей, которая может стать причиной травли.

Материалы по теме:
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021

В июне зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о школьных классах, в которых каждых пятый ученик не говорит по-русски. По его словам, в них попадают дети мигрантов, которые не в состоянии обучаться на русском языке. Политик подчеркнул, что такие школьники обособлены от сверстников и зачастую становятся агрессивными.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      Сотрудники устроили массовую драку на складе Wildberries под Москвой из-за гофры

      Стало известно о состоянии второй группы эвакуированных из Газы россиян

      Семья отреагировала на помилование осужденного за расправу над Политковской

      В Азербайджане назвали неприемлемыми заявления Борреля об Армении

      Названа особенность российского Checkmate

      В сети высмеяли фотосессию Безоса и его невесты для журнала Vogue

      ФСБ задержала под Брянском пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

      В приграничном российском регионе более чем на два месяца запретили салюты

      ФСБ задержала организаторов подпольного покерного клуба в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости