Детей мигрантов проверят на знание русского языка в школах

Министр просвещения Кравцов заявил о проверке детей мигрантов на знание русского

Детей мигрантов проверят на знание русского языка, а по результатам диагностики могут назначить дополнительные часы для его изучения. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках парламентских слушаний в Совфеде, пишет «Интерфакс».

По его словам, Минпросвещения уже подготовило необходимые диагностические материалы, они размещены на сайте ведомства. «Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются — это и адаптация, и социальные вопросы», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала ввести для детей мигрантов языковой тест перед поступлением в детские сады и школы. По ее словам, их важно знакомить с российской системой ценностей и традициями, а также помогать преодолевать обособленность от русскоговорящих детей, которая может стать причиной травли.

В июне зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о школьных классах, в которых каждых пятый ученик не говорит по-русски. По его словам, в них попадают дети мигрантов, которые не в состоянии обучаться на русском языке. Политик подчеркнул, что такие школьники обособлены от сверстников и зачастую становятся агрессивными.