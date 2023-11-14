Дзюба отреагировал на новость о драке с Пиняевым

Артем Дзюба и Сергей Пиняев высмеяли новость о драке

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба и полузащитник клуба Сергей Пиняев отреагировали на информацию о том, что они устроили драку. Спортсмены высмеяли эту новость в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пиняев опубликовал видео, на котором блогер Хасбулла Магомедов бьет бывшего баскетболиста Шакила О'Нила. Дзюба на своей странице выложил аналогичный ролик с Кексалом Баба, сопроводив его подписью «видео слили».

Ранее 14 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что Дзюба и Пиняев подрались после матча «Локомотива» и «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. Карпов отметил, что о конфликте игроков узнал генеральный директор команды Владимир Леонченко и был крайне возмущен.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. 19-летний Пиняев выступает за команду с 2023 года.