Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:09, 14 ноября 2023Моя страна

Фестиваль против отмены российской истории и культуры пройдет в Пскове

На фестиваль «На том стоим» в Пскове приедут деятели культуры из разных стран

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Псковской области состоится фестиваль отмены российской истории и культуры «На том стоим». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Мероприятие будет проходить с 18 по 22 ноября в ряде городов региона — Опочке, Острове, Порхове, Печорах. Отмечается, что на мероприятие приедут деятели культуры, историки и общественные деятели из разных стран, в том числе из Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.

Материалы по теме:
«В Америке к власти пришли нечестивые люди» Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
31 августа 2021
«Он сразу нас обворожил» Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Он сразу нас обворожил»Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
28 августа 2021
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда» Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
«Нас заметили, и теперь отовсюду едут сюда»Как жители небольшого российского города сумели привлечь тысячи туристов
6 октября 2021

Отмечается, что мероприятие откроет круглый стол «Общемировое значение российского историко-культурного наследия и актуальные вопросы его преумножения на современном этапе общественного развития».

Ранее в ноябре в Тюмени стартовал VII Фестиваль инклюзивной культуры «Университет — территория инклюзии». Мероприятие будет проходить в Тюменском госуниверситете с 13 ноября по 3 декабря. Традиционно его организует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ТюмГУ.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Санду предложила лишить денег ЕС неправильно проголосовавших молдован

      Россиян предупредили о самых опасных хакерских атаках в 2024 году

      В московском хостеле нашли двух мужчин без признаков жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости