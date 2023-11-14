Фестиваль против отмены российской истории и культуры пройдет в Пскове

На фестиваль «На том стоим» в Пскове приедут деятели культуры из разных стран

В Псковской области состоится фестиваль отмены российской истории и культуры «На том стоим». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Мероприятие будет проходить с 18 по 22 ноября в ряде городов региона — Опочке, Острове, Порхове, Печорах. Отмечается, что на мероприятие приедут деятели культуры, историки и общественные деятели из разных стран, в том числе из Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции.

Отмечается, что мероприятие откроет круглый стол «Общемировое значение российского историко-культурного наследия и актуальные вопросы его преумножения на современном этапе общественного развития».

Ранее в ноябре в Тюмени стартовал VII Фестиваль инклюзивной культуры «Университет — территория инклюзии». Мероприятие будет проходить в Тюменском госуниверситете с 13 ноября по 3 декабря. Традиционно его организует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ТюмГУ.