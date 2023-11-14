Правозащитники призвали расследовать действия Израиля в Газе

Human Rights Watch: необходимо расследовать действия Израиля в Газе

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала расследовать действия Израиля в секторе Газа, трактуемые структурой как «военные преступления». Об этом заявили в отчете, опубликованном на сайте организации.

«Повторяющиеся и очевидно незаконные атаки израильских военных на медицинские учреждения, персонал и транспорт далее разрушают систему здравоохранения Газы и должны быть расследованы как военные преступления», — передается в отчете.

Организация также призвала США, Великобританию, Германию и Канаду свернуть военные поставки в Израиль, а также потребовать возобновление подачи воды, электроэнергии, топлива и гуманитарной помощи в Газу.

Ранее Human Rights Watch заявила, израильская армия во время обстрела Ливана и сектора Газа применяла запрещенные международными законами боеприпасы с белым фосфором.

В прошлом году в России стал недоступен сайт правозащитной организации Human Rights Watch из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры.