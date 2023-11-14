Китай призвали сотрудничать в расследовании повреждения Balticconnector
Politico: Эстония и Финляндия призвали Китай сотрудничать в деле Balticconnector
Эстония и Финляндия призвали Китай вместе расследовать дело о повреждении газопровода Balticconnector. Об этом пишет Politico со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну.
«Всего пару дней назад мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве», — сказал министр.
По его словам, он надеется на содействие Пекина для возможности проводить расследование лучше.
Ранее в Финляндии назвали главную версию в инциденте с газопроводом Balticconnector. Проверка якоря, найденного на месте повреждения газопровода Balticconnector, показала наиболее вероятную принадлежность судну Китая Newnew Polar Bear.