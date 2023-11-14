Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 14 ноября 2023Мир

Китай призвали сотрудничать в расследовании повреждения Balticconnector

Politico: Эстония и Финляндия призвали Китай сотрудничать в деле Balticconnector

Фото: Finnish Border Guard / Reuters

Эстония и Финляндия призвали Китай вместе расследовать дело о повреждении газопровода Balticconnector. Об этом пишет Politico со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну.

«Всего пару дней назад мы вместе с Финляндией передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве», — сказал министр.

По его словам, он надеется на содействие Пекина для возможности проводить расследование лучше.

Ранее в Финляндии назвали главную версию в инциденте с газопроводом Balticconnector. Проверка якоря, найденного на месте повреждения газопровода Balticconnector, показала наиболее вероятную принадлежность судну Китая Newnew Polar Bear.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Арестованный блогер Шабутдинов рассказал про свой первый день в СИЗО

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Санду предложила лишить денег ЕС неправильно проголосовавших молдован

      Россиян предупредили о самых опасных хакерских атаках в 2024 году

      В московском хостеле нашли двух мужчин без признаков жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости