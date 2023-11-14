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12:56, 14 ноября 2023Наука и техника

Компьютерная томография увеличила риск рака крови у людей до 22 лет

Nature Medicine: компьютерная томография повысила риск рака у лиц до 22 лет

Фото: SMG / Globallookpress.com

Международная группа ученых из Бельгии, Дании, Франции, Германии, Испании, Швеции и других стран пришла к выводу, что компьютерная томография может увеличить риск рака крови у молодых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Авторы провели анализ данных почти миллиона человек в возрасте до 22 лет, которые в своей жизни прошли хотя бы одну компьютерную томографию (КТ). Для этого были изучены записи из 376 больниц из девяти стран. За участниками следили в целом около восьми лет, хотя за некоторыми испытуемыми наблюдали примерно 20 лет после первой КТ.

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Специалисты обнаружили, что КТ была связана с развитием рака крови. В частности, однократная компьютерная томография со средней дозой восемь миллиграммов увеличивает вероятность рака крови у детей на 16 процентов. В то же время дозы облучения костного мозга в размере 100 миллиграммов в три раза повышают риск этого заболевания. Если перевести полученные данные в абсолютный риск, то на каждые десять тысяч детей, прошедших компьютерную томографию, разовьется один-два случая рака в течение 12 лет после обследования.

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      Елена Апазиди
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