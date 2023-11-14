Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:24, 14 ноября 2023Среда обитания

Крупный зарубежный застройщик окончательно ушел из России

Шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Шведский девелопер Bonava, строивший жилье в Петербурге, завершил продажу российских активов на 50 миллионов евро армянской компании Star Development, принадлежащей президенту группы ФСК Владимиру Воронину. Заявление о том, что один из крупнейших зарубежных застройщиков Северной Европы окончательно ушел из России, появилось на сайте компании.

«Bonava завершила передачу своей деятельности в Санкт-Петербурге армянской компании Star Development LLC. Транзакция на сумму 50 миллионов евро была завершена, и Bonava получила платеж», — сообщили в пресс-службе шведского девелопера, добавив, что этой сделкой организация завершила свою деятельность в России.

В группе компаний ФСК агентству РИА Новости подтвердили, что девелопер стал собственником российских дочерних компаний Bonava. Такое разрешение выдали специальная правительственная комиссия и ФАС. Гендиректором нового предприятия стал Олег Барков.

Девелопер Bonava занимается строительством жилья в Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии, а также Литве, Латвии и Эстонии. Земельный банк застройщика в Петербурге составлял около 16 гектаров — на них можно возвести примерно 230 тысяч «квадратов» жилья. ФСК ведет проекты на рынке жилой недвижимости в шести регионах страны.

О проведении сделки по продаже бизнеса Bonava в России стало известно в октябре 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия захотела ограничить въезд из России. Кто не сможет пересечь границу?

      Глава офиса Зеленского встретился с советниками лидеров четырех западных стран

      Единственный бурый медведь поселился в Арктике

      Сбежавший из сборной Украины рыбак ответил на вопрос о переезде в Россию

      Раскрыта стоимость новой квартиры Клавы Коки в центре Москвы

      Россия сократила экспорт пшеницы

      Yandex N.V. решила ускорить уход из России

      Львовские студенты устроили митинг за увольнение экс-депутата Рады Фарион

      Эмили Ратаковски раскрыла отношение к собственной внешности

      Мосгорсуд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости