Крупный зарубежный застройщик окончательно ушел из России

Шведский застройщик Bonava окончательно ушел из России

Шведский девелопер Bonava, строивший жилье в Петербурге, завершил продажу российских активов на 50 миллионов евро армянской компании Star Development, принадлежащей президенту группы ФСК Владимиру Воронину. Заявление о том, что один из крупнейших зарубежных застройщиков Северной Европы окончательно ушел из России, появилось на сайте компании.

«Bonava завершила передачу своей деятельности в Санкт-Петербурге армянской компании Star Development LLC. Транзакция на сумму 50 миллионов евро была завершена, и Bonava получила платеж», — сообщили в пресс-службе шведского девелопера, добавив, что этой сделкой организация завершила свою деятельность в России.

В группе компаний ФСК агентству РИА Новости подтвердили, что девелопер стал собственником российских дочерних компаний Bonava. Такое разрешение выдали специальная правительственная комиссия и ФАС. Гендиректором нового предприятия стал Олег Барков.

Девелопер Bonava занимается строительством жилья в Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии, а также Литве, Латвии и Эстонии. Земельный банк застройщика в Петербурге составлял около 16 гектаров — на них можно возвести примерно 230 тысяч «квадратов» жилья. ФСК ведет проекты на рынке жилой недвижимости в шести регионах страны.

О проведении сделки по продаже бизнеса Bonava в России стало известно в октябре 2023 года.