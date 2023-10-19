Крупный зарубежный застройщик избавился от активов в России

Шведский застройщик Bonava продал бизнес в России армянской Star Development

Один из крупнейших девелоперов Северной Европы Bonava подписал соглашение о продаже бизнеса в России — шведская компания строила жилье в Санкт-Петербурге. О том, что она избавилась от активов в стране, сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Покупателем бизнеса оказалась армянская Star Development. Сумма сделки составила 50 миллионов евро (5,1 миллиарда рублей). Сейчас Bonava ждет специального подтверждения от правительственной комиссии по контролю за зарубежными инвестициями. Компания рассчитывает, что получит одобрение в четвертом квартале 2023 года.

Шведский девелопер строит недвижимость в Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и прибалтийских странах. Земельный банк компании в Петербурге составлял около 16 гектаров, на которых можно построить примерно 230 тысяч квадратных метров жилья.

От последних активов в России также пытаются избавиться власти Финляндии. В сентябре стало известно, что государство ищет покупателя на культурный центр «Дом Финляндии» в Санкт-Петербурге.