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05:06, 14 ноября 2023Мир

МИД России обвинил Запад в контрабанде нефти в Сирии

МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти и зерна в Сирии
СюжетНаселение России:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Соединенные Штаты и их союзники, которые незаконно оккупируют территорию Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая республику ресурсов. Заявление опубликовано на сайте МИД России.

В дипведомстве уточнили, что тем самым США лишают сирийское население хлеба и энергоресурсов. В МИД подчеркнули, что «несмотря на все громкие заявления», Запад не выполняет обязательства по выделению средств на оказание срочной помощи.

В ответ на участившиеся нападения на базы США в Сирии и Ираке американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что там образом США показывает всем, что будет защищать своих граждан и национальные интересы.

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      Юлия Мискевич
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