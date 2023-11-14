Модель Перминова показала лицо без макияжа

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала естественную внешность без косметических средств. Соответствующая публикация появилась в ее сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 37-летняя манекенщица предстала в душевой комнате, завернувшись в банное полотенце. На кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

«Я вышла из душа. Сейчас буду собираться на мероприятие, и приятный момент — это подготовка кожи к макияжу. Запомните, пожалуйста, как я выгляжу без всяких прикрас, без мейка, без фильтров», — высказалась она. При этом Елена сняла себя крупным планом, демонстрируя мелкие несовершенства в виде пигментации и воспаления на коже.

Ранее в ноябре модель Перминова снялась в прозрачном бюстгальтере. Знаменитость надела черный бюстгальтер в сетку, который частично обнажал ее грудь.