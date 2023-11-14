Мошенники обманули трех российских пенсионеров на 13 миллионов рублей

В Петербурге мошенники обманули трех пенсионеров на 13 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге мошенники обманули трех пенсионеров на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 8 ноября 68-летнему пенсионеру позвонил представившийся сотрудником банка абонент. Он рассказал, что со счета пожилого мужчины хотят похитить деньги. Чтобы спасти сумму, потерпевший снял 3,3 миллиона рублей и перевел деньги на якобы безопасный счет.

В начале ноябре аферисты провернули такую же схему с пенсионеркой: она лишилась 2,3 миллиона рублей. Еще одна пожилая пострадавшая «спасала» не только деньги, но и квартиру. Таким образом она перевела мошенникам 7,3 миллиона рублей. Часть этих денег она получила после продажи жилья.

По факту произошедшего возбуждены дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве 35-летний мужчина оставил в банкомате миллион рублей. Житель столицы решил внести платеж за ипотеку и пришел в торговый центр в районе Говорово. Он взял два миллиона рублей и положил сумму в банкомат. Система приняла половину, а оставшиеся купюры вернула. Тогда мужчина повторил операцию и ушел. Однако спустя какое-то время заметил, что миллион так и не поступил на счет.

